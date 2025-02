Mistermovie.it - Mister Movie | Trailer “Opus”: il thriller con John Malkovich arriva nelle sale italiane il 27 marzo 2025

Leggi su Mistermovie.it

Iltanto atteso, diretto da Mark Anthony Green al suo debutto alla regia, sta per sbarcareil 27. Dopo aver suscitato grande interesse al Sundance Film Festival, il film promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso grazie a una trama avvincente e a un cast stellare.La trama del film: un ritornoioso alla scena musicaleracconta la storia di una popstar leggendaria, interpretata dal due volte candidato all'Oscar®, che dopo un silenzio di trent'anni ritorna sulle scene musicali con un evento di lancio per il suo nuovo album. Quello che dovrebbe essere un evento spettacolare, però, si trasforma in un enigma, quando una giovane giornalista, Ariel Ecton (Ayo Edebiri, nota per The Bear), si ritrova coinvolta in un pianoioso e intrigante.