Mistermovie.it - Mister Movie | Thunderbolts potrebbe aver svelato un’importante svolta di Captain America: Brave New World

Il Marvel Cinematic Universe ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulle sue trame, ma con l'intenso ritmo di produzione, qualche dettaglio sfugge inevitabilmente. Durante il Super Bowl, Marvel Studios ha rilasciato un nuovo trailer di "*", ma una frase chiaveanticipato un elemento cruciale della trama di "New". Entrambi i film preparano il terreno per il grande evento crossover "The Fantastic Four: First Steps", aumentando la tensione tra i fan.Il fallimento del piano di Thaddeus Ross?Una delle domande più grandi dopo "Avengers: Endgame" è: dove sono finiti gli Avengers? Senza figure come Tony Stark e Steve Rogers, il Marvel Cinematic Universe ha dovuto affidarsi a nuovi eroi sparsi e disorganizzati. "New" e "*" sembrano affrontare proprio questa crisi.