Mistermovie.it - Mister Movie | Thunderbolts nuovo Trailer italiano del Super Bowl, il Film Marvel Debutta il 30 Aprile 2025

Leggi su Mistermovie.it

Une Poster peralIlha regalato agli appassionati delCinematic Universe un’anteprima esclusiva del tanto atteso, con il rilascio delufficiale e un poster che anticipano l’arrivo nei cinema. La pellicola, che segna l’ingresso di una nuova banda di disadattati nel MCU, arriverà nelle sale italiane il 30.Una Colonna Sonora d’Eccellenza Firmata Son LuxIn un’ulteriore sorpresa, i Son Lux, una band sperimentale americana nominata agli Oscar® e ai BAFTA per la colonna sonora di Everything Everywhere All at Once, sono stati scelti per comporre la musica di. La loro partecipazione sottolinea l'ambizione deldi combinare azione, dramma e sonorità innovative.https://www.