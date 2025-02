Mistermovie.it - Mister Movie | The Black Phone 2, Scott Derrickson promette un sequel più oscuro e terrificante

Il registaha rivelato dettagli inediti su The2, anticipando un film ancora più spaventoso e intenso rispetto al capitolo precedente. L’attesosi distanzierà dal primo film non solo per il tono, ma anche per l’ambientazione e l’evoluzione dei protagonisti.Un cambio di prospettiva: dal racconto adolescenziale all'orrore maturoNel primo The, il pubblico ha seguito la storia di Finney (interpretato da Mason Thames), un giovane che, dopo essere stato rapito dal sadico Grabber (Ethan Hawke), ha dovuto lottare per la sopravvivenza comunicando con le precedenti vittime dell’assassino attraverso un telefonoioso. Alla fine, il protagonista riusciva a sconfiggere il suo aguzzino, concludendo una sorta di percorso di crescita e formazione.