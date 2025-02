Mistermovie.it - Mister Movie | Sondaggi ultim’ora Grande Fratello, chi sarà l’eliminato 10 Febbraio?

Leggi su Mistermovie.it

L'attesa per la trentesima puntata delè febbrile. Il pubblico è con il fiato sospeso in attesa di scoprire quale dei cinque concorrenti in nomination dovrà abbandonare la casa: Iago Garcia, Stefania Orlando, Amanda Lecciso, Pamela Petrarolo e Zeudi Di Palma., chil'eliminato 10degli ultimi giorni offrono un quadro parziale della situazione, con un testa a testa serrato tra i concorrenti. Mentre alcuni sembrano avere un seguito più consolidato, altri potrebbero riservare sorprese.Chi rischia di più?Iago Garcia: Il concorrente spagnolo sembra essere in una posizione piuttosto delicata, con un sostegno del pubblico meno forte rispetto agli altri.Pamela Petrarolo: Nonostante la sua popolarità, Pamela potrebbe risentire di alcune dinamiche interne alla casa che l'hanno vista protagonista.