Mistermovie.it - Mister Movie | Sanremo 2025, i Modà non si ritirano, come sta Kekko dopo l’incidente

Leggi su Mistermovie.it

Un brivido ha corso lungo la schiena dei fan deie degli appassionati diSilvestre, frontman della celebre band, è stato vittima di una brutta caduta durante le prove all'Ariston, mettendo a rischio la sua partecipazione al Festival.stadei: un incidente rovinoso ma lo show continuaA dare la notizia è stata Selvaggia Lucarelli, che ha riportato di una caduta dalle scale che ha provocato un forte dolore alla costola del cantante. Le condizioni disembravano inizialmente molto preoccupanti, tanto da far temere un suo ritiro dalla gara.Inon sie saranno in gara aTuttavia, a smentire le voci più pessimistiche è stato Gabriele Parpiglia, che ha confermato la presenza deisul palco dell'Ariston. Nonostante l'incidente,sarà regolarmente in gara, seppur con qualche acciacco.