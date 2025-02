Mistermovie.it - Mister Movie | Pamela Petrarolo lascia il Grande Fratello, il motivo e televoto annullato

Leggi su Mistermovie.it

Un colpo di scena scuote la Casa delha deciso di abbandonare il reality show per motivi personali. La notizia ha sorpreso sia i concorrenti che il pubblico, interrompendo il naturale corso del gioco.ile ilvieneA seguito dell'uscita di, ilattualmente in corso è stato. Questa decisione è stata comunicata ufficialmente dalla produzione del programma, che ha ritenuto necessario interrompere la votazione per garantire un corretto svolgimento delle dinamiche del reality.10 Febbraio GFPer tutti coloro che avevano espresso la propria preferenza tramite SMS nella sessione di voto annullata, Mediaset ha annunciato che verranno emessi rimborsi.