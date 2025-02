Mistermovie.it - Mister Movie | Notizie devastanti sul Franchise di Saw, seri guai per i prossimi film

La celebre saga horror Saw potrebbe trovarsi ina difficoltà con il suo prossimo capitolo, Saw XI. Secondo un recente rapporto di Scream Magazine, ilstarebbe affrontando numerosi ostacoli, tra cui divergenze dietro le quinte con lo studio Lionsgate e problemi legati alla partecipazione di Tobin Bell, interprete storico del personaggio di John Kramer, alias Jigsaw.Saw XI a rischio: il nuovo capitolo della saga potrebbe slittare ancoraAnnunciato inizialmente con una data di uscita fissata per il 27 settembre 2024, ilè stato poi rimandato al 26 settembre 2025. Tuttavia, fonti vicine alla produzione suggeriscono che questa nuova data potrebbe non essere rispettata. Scream Magazine riporta che dietro le quinte si stanno verificando problemi significativi che potrebbero causare ulteriori ritardi, a meno di cambiamenti drastici nella gestione del progetto.