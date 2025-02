Mistermovie.it - Mister Movie | Nel Prossimo Saw XI non ci sarà Tobin Bell?

Leggi su Mistermovie.it

La celebre serie horror Saw potrebbe trovarsi ad affrontare serie difficoltà con il suocapitolo, Saw XI. Secondo un recente rapporto di Scream Magazine, la produzione starebbe incontrando ostacoli significativi, tra cui tensioni dietro le quinte con Lionsgate e incertezze sulla partecipazione di, storico interprete di John Kramer, alias Jigsaw.Saw XI: il futuro della saga a rischio senza?Inizialmente previsto per il 27 settembre 2024, il film è stato posticipato al 26 settembre 2025. Tuttavia, voci di corridoio indicano che la data potrebbe slittare ulteriormente a causa delle difficoltà nella gestione del progetto. Scream Magazine riporta che dietro le quinte si stanno verificando problemi che potrebbero costringere la produzione a ulteriori ritardi, a meno di un cambio di rotta nella direzione del film.