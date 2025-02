Mister Movie | Morto Alex Benedetti direttore di Virgin Radio

Leggi su Mistermovie.it

Il mondo della musica è in lutto per la tragica scomparsa didi. Il 53enne si è tolto la vita gettandosi dal suo ufficio al sesto piano in via Turati, nel centro di Milano, intorno alle 13:00 di oggi. La notizia ha sconvolto colleghi e amici, molti dei quali si trovano a Sanremo per il Festival che inizierà domani. Addio aildi

Il pubblico ministero Francesca Crupi ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, al fine di consentire gli accertamenti necessari. Sebbene non sia stata confermata ufficialmente la presenza di una lettera d'addio, alcune fonti riportano cheavrebbe lasciato un messaggio prima del gesto estremo. Le autorità stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e ascoltando amici e colleghi per comprendere le possibili motivazioni dietro questa tragica decisione.