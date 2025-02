Mistermovie.it - Mister Movie | L’innovativo approccio agli effetti speciali di Alien: Romulus tra praticità e CGI

Leggi su Mistermovie.it

, il nuovo capitolo del celebre franchise, ha catturato l'attenzione non solo per la sua trama intensa e le creature spaventose, ma anche per la maestria con cui glisono stati realizzati. Il film, diretto dal regista Fede Alvarez, ha miscelato abilmentepratici con l'uso della CGI per dar vita a mostri spaventosi e scenari da incubo. Questoha fruttato al team degliuna nominationOscar nella categoria MiglioriVisivi, un riconoscimento che celebra l'eccellenza tecnica e creativa.Una visione unica: Fede Alvarez e il coinvolgimento degli attoriEric Barba, supervisore deglivisivi, ha spiegato in un'intervista con ScreenRant come la visione di Alvarez abbia influenzato la scelta di usare tecniche pratiche.