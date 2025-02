Mistermovie.it - Mister Movie | La Serie Twisted Metal Debutta in Esclusiva per PlayStation Plus Premium

Dal prossimo 11 febbraio, i fan italiani potranno vivere l'adrenalinica esperienza di, laTV ispirata al celebre videogioco, disponibilemente per gli abbonati al.Un Nuovo Capitolo per: LaTV Arriva in ItaliaL'attesa, che celebra il trentesimo anniversario dell'iconico gioco, sarà trasmessa su Sony Pictures Core, l’app dedicata disponibile per PS5® e PS4®, e segna l’inizio di una nuova avventura in un mondo post-apocalittico.La Storia di: Un Viaggio nell’ApocalisseIn questa nuova action-comedy, composta da 10 episodi da 30 minuti, seguiamo le disavventure di John Doe (interpretato da Anthony Mackie), un corriere chiacchierone che ha il compito di consegnare unioso pacchetto attraverso una desolata America post-apocalittica.