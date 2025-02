Mistermovie.it - Mister Movie | La Data di Uscita di Saw XI è destinata a slittare?

Il franchise di Saw a rischio con il nuovo capitoloIl ritorno di Jigsaw potrebbe subire un brusco arresto. Saw XI, il prossimo capitolo della celebre saga horror, sta affrontando una serie di ostacoli che potrebbero compromettere il suo rilascio nei tempi previsti. Inizialmente programmato per il 27 settembre 2024, il film è stato posticipato di un anno intero, con una nuovafissata al 26 settembre 2025. Tuttavia, secondo quanto riportato da Scream Magazine, fonti interne sostengono che persino questasia in bilico a causa di problematiche dietro le quinte legate alla produzione e al coinvolgimento dell'iconico Tobin Bell.Saw XI potrebbe subire ulteriori ritardiLe difficoltà incontrate da Lionsgate, la casa di produzione del film, potrebbero essere legate alla situazione finanziaria dello studio.