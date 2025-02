Mistermovie.it - Mister Movie | Incidente per Kekko dei Modà, cade dalle Scale all’Ariston, Sanremo 2025

Un'ombra incombe sul Festival diSilvestre, frontman dei, rischia di non poter salire sul palco dell'Ariston a causa di undeia rischio forfait aCome riportato da Selvaggia Lucarelli, il cantante è cadutodurante le prove, riportando un forte dolore alla costola. Le sue condizioni sono state definite delicate da Gabriele Parpiglia, che ha sottolineato l'impossibilità perdi stare in piedi o seduto.https://twitter.com/Parpiglia/status/1888984129649160538L'eventuale assenza disarebbe una grave perdita per il Festival. La sua musica e la sua energia sono elementi fondamentali del panorama musicale italiano.La notizia ha suscitato grande preoccupazione tra i fan dei, che sperano in un suo pronto recupero.