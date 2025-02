Mistermovie.it - Mister Movie | Incidente per Francesca Michielin che cade dalle scale del Festival di Sanremo

L'Ariston è pronto ad accogliere i big della musica italiana, ma le sue famosehanno già fatto la prima vittima:. La cantante, con il suo solito buon umore, ha condiviso sui social un divertente siparietto che l'ha vista protagonista di una caduta.inciampa sulledell'Ariston: un piccolodi percorso"Non c'è nessun grado di separazione tra me e ledell'Ariston: sono caduta anche stavolta", ha scritto, allegando una foto che la ritrae con un tutore alla caviglia. L', seppur doloroso, non ha scalfito il suo spirito e la sua ironia.Ledell'Ariston sono da sempre un elemento iconico del, ma anche una vera e propria sfida per gli artisti. La loro imponenza e la frenesia dietro le quinte le rendono spesso teatro di piccoli incidenti.