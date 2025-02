Mistermovie.it - Mister Movie | Il trailer del Super Bowl di Thunderbolts* vede i personaggi più letali della Marvel riunirsi in modo caotico

Durante ilè stato rilasciato un nuovodi Thunderbolts, il prossimo capitolo delCinematic Universe che riunisce alcuni dei più noti antieroisaga. Diretto da Jake Schreier, il film sarà il capitolo conclusivoFase 5 dell’MCU e debutterà nei cinema statunitensi il 2 maggio 2025.Thunderbolts: il nuovosvelato durante ilIn Thunderbolts, un gruppo didell’MCU sarà costretto a collaborare sotto lavisione del governo americano. Il castFlorence Pugh nei panni di Yelena Belova, Sebastian Stan in quelli di Bucky Barnes, David Harbour come Red Guardian, Wyatt Russell nel ruolo di US Agent e Olga Kurylenko nei panni di Taskmaster. A completare il team ci sono Hannah John-Kamen (Ghost), Lewis Pullman (Bob) e Julia Louis-Dreyfus nel ruolo di Valentina Allegra de Fontaine.