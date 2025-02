Mistermovie.it - Mister Movie | House of the Dragon 3: il cast ha ricevuto i primi script e svela nuovi dettagli

I preparativi per la terza stagione diof thesono ufficialmente in corso. Durante il MEGACON Orlando, Matt Smith e Fabien Frankel, interpreti rispettivamente di Daemon Targaryen e Ser Criston Cole, hanno rivelato di averalcuni episodi della prossima stagione. Lo spin-off di Game of Thrones, basato sul romanzo Fire & Blood di George R.R. Martin, ha debuttato nel 2022 con grande successo, e ora i fan sono in attesa di scoprire cosa riserverà il futuro della serie.Ildiof thehaglidella terza stagioneDurante il panel dedicato aof the, Smith e Frankel hanno confermato di aver trovato nelle loro caselle di posta elettronica gli episodi 4, 5 e 6 della terza stagione. Sebbene non siano statitisulla trama, gli attori hanno reagito positivamente ai, alimentando l'entusiasmo dei fan.