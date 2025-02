Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello ecco chi è il primo finalista

Questa sera, lunedì 10 febbraio, torna un nuovo attesissimo appuntamento con il. Il reality più seguito d’Italia andrà in onda in prima serata su Canale 5 e in streaming sul sito ufficiale, pronto a regalare emozioni e momenti indimenticabili al pubblico.2025: appuntamento imperdibile con sorprese e colpi di scenaAlfonso Signorini guiderà la serata affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, pronte a commentare le dinamiche della Casa. Inoltre, Rebecca Staffelli avrà il compito di raccogliere le reazioni e i commenti dei telespettatori, sempre più coinvolti nelle vicende dei concorrenti.Una sorpresa speciale attende Zeudi, che riceverà la visita delGiuseppe. Un incontro emozionante che permetterà ai due di riabbracciarsi dopo mesi di lontananza, regalando un momento diintensità alla puntata.