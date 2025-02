Mistermovie.it - Mister Movie | Gen V: Patrick Schwarzenegger parla del suo futuro nella serie dopo il colpo di scena della stagione 1

Leggi su Mistermovie.it

ha recentemente chiarito il suo coinvolgimentosecondadi Gen V, lo spin-off di The Boys che ha debuttato nel 2023. Laha seguito le vicende degli studenti dell'Università di Godolkin, giovani supes in addestramento che hanno scoperto inquietanti segreti legati alla Vought.ha interpretato Luke Riordan, un carismatico pirocinetico considerato tra i più promettentisua generazione. Tuttavia, il suo destino ha preso una svolta drammatica già nel primo episodio, con il personaggio che è apparso successivamente solo attraverso flashback e allucinazioni.esclude il suo ritorno2Durante un'intervista con ScreenRant, mentre promuoveva la sua partecipazione alla terzadi The White Lotus,ha rivelato che Luke Riordan non sarà presentesecondadi Gen V.