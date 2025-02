Mistermovie.it - Mister Movie | Brad Pitt corre pericolosamente nel trailer del Super Bowl di F1 per il film di corse IMAX

Leggi su Mistermovie.it

Durante ilè stato rilasciato un nuovodi F1, l'attesosulleautomobilistiche che vede protagonista. Il progetto, prodotto da Apple e diretto da Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), si preannuncia come un'esperienza cinematografica immersiva, con scene girate durante veri weekend di gara della Formula 1. L'uscita nelle sale è prevista per il 27 giugno 2025.F1: il nuovodelcondebutta durante ilNelinterpreta un ex pilota che ritorna nel mondo della Formula 1, affiancato da Damson Idris, che veste i panni del suo compagno di squadra nel team fittizio APXGP. Oltre ai due protagonisti, il cast include nomi di spicco come Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia, Simone Ashley e Samson Kayo.