Mister Movie | Ariana Grande Zendaya e Sydney Sweeney protagoniste di un remake di Dalle 9 alle 5… orario continuato?

Negli ultimi giorni sono emerse indiscrezioni su un possibiledi5.(9 to 5), connei ruoli principali. Secondo le voci, il progetto sarebbe prodotto da Jennifer Aniston e scritto dal premio Oscar Diablo Cody.Durante un'intervista con Screen International,ha commentato le speculazioni, esprimendoammirazione per le colleghe, ma manifestando la sua preferenza per idee originali.frena le indiscrezioni: "Preferirei qualcosa di originale"Interrogata sulla possibilità di partecipare al, la cantante e attrice si è mostrata lusingata, ma ha lasciato intendere di non essere pienamente coinvolta nel progetto."Oh mio Dio, adoro tutte quelle donne. Mi piacerebbe lavorare con loro, ma penso che sarebbe davvero bello se lavorassimo a qualcosa di originale”, ha dichiarato