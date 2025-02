Mission | Impossible – The Final Reckoning uno spot pieno di azione e acrobazie!

Leggi su Cinefilos.it

– The, unodi!La Paramount Pictures ha diffuso lotelevisivo “Big Game”– Thee, dopo aver celebrato il passato del franchise, vediamo di più di quella che sembra essere l’ultimae di Tom Cruise nei panni dell’iconico Ethan Hunt.Se così fosse, l’attore uscirà in bellezza, soprattutto se leanticipate qui sono un’indicdi cosa aspettarsi dal film. Vediamo anche i personaggi di ritorno che saranno al fianco di Hunt, con l’assassino preferito dai fan di Pom Klementieff, Paris, tra loro. Nonostante le segnalazioni che, come il suo predecessore, il budget di– Thesia andato fuori controllo, tutti i segnali indicano che si tratta di soldi ben spesi.