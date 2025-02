Movieplayer.it - Mission: Impossible - The Final Reckoning, Tom Cruise è svenuto durante un'acrobazia difficilissima

Leggi su Movieplayer.it

L'attore ha dovuto prendere tutte le misure di sicurezza necessarie per eseguire una delle acrobazie più folli del film Tomha parlato con Empire delle riprese dell'ultimo capitolo di- The, che sono state particolarmente impegnative da affrontare, persino per uno intrepido come lui.l'intervista, ha rivelato quanto siano state intense alcune delle sue acrobazie nel film, compresa una delle più pericolose che lo ha visto penzolare in alta quota. In una scena, anticipata anche sulla copertina di Empire, si vedeaggrappato a un biplano degli anni '30 mentre vola in aria. Fedele allo stile tipico di, ha filmato lui stesso la scena. Tomsempre più al limite in: .