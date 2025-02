Universalmovies.it - Mission: Impossible – The Final Reckoning | Spot Super Bowl

Paramount Pictures ha svelato durante il Super Bowl 2025 il nuovo spot da Mission: Impossible – The Final Reckoning. La tanto pubblicizzata ultima missione di Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua "ciurma" si è palesata questa notte in occasione di uno degli spot milionari dell'annuale Super Bowl. Nel breve spot è possibile dare uno sguardo al nuovo spettacolare stunt di Tom Cruise, stavolta attaccato ad piccolo aereo in volo, ma anche ad alcune sequenze inedite che non possono far altro che alzare l'asticella per uno dei film più attesi del 2025.

Mission: Impossible – The Final Reckoning è stato scritto e diretto da Christopher McQuarrie.