Screenworld.it - Mission Impossible 8: Tom Cruise è quasi morto in una pericolosa scena

Conosciamo molto bene Tom. È uno tra gli attori più amati e pagati di Hollywood e con la saga diha sancito la sua fama nel mondo. In particolare sono i suoi folli e spericolati stunt ad attirare l’attenzione degli spettatori. In ogni nuovo capitolo della serie di film in cui interpreta Ethan Hunt, lo vediamo alle prese con acrobazie che hanno fatto preoccupare più volte i membri della troupe, ma è nell’ultima pellicola che ha seriamente rischiato di morire.In Rogue Nation è rimasto attaccato a un aereo militare al suo decollo, in Fallout è salito su un elicottero in volo e in quest’ultimo Final Reckoning sembra che abbia voluto tentare veramente l’impossibile. Restare appeso a un aereo bimotore in cielo ed entrare nella cabina di pilotaggio. Chiaramente il tutto è stato svolto con le più attente precauzioni, legandolo stretto con delle cinture, lasciando la guida a un altro stuntman e allenandosi attentamente tante volte prima di tentare la