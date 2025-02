Ilrestodelcarlino.it - Minorenni drogate e violentate dall’amico conosciuto sul web

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 11 febbraio 2025 – Un social network li aveva fatti mettere in contatto, si erano conosciuti prima virtualmente con qualche messaggio fugace e poi, piano piano, presa confidenza, avevano deciso di vedersi anche di persona perché quella che sembrava una amicizia o poco di più di una simpatia aveva i presupposti per continuare e maturare. Quando dal web però si sono ritrovati faccia a faccia, di persona, la magia sarebbe svanita trasformandosi nel peggiore degli incubi per una 15enne e una sua amica di 14 anni, residenti nell’Anconetano. Il giovanesu internet, di dieci anni più grande, avrebbe approfittato della prima e poi anche della seconda che si era portata all’appuntamento per conoscerlo di persona. Entrambe le, stando alla Procura di Ancona, sarebbero state costrette ad avere rapporti sessuali con un 24enne residente in provincia di Macerata.