Miles Teller e Casey Affleck insieme per Wild Game

Leggi su Cinefilos.it

perè pronto a recitare con il premio Oscar(Manchester By The Sea) nel thriller sulla caccia all’uomo, dello sceneggiatore candidato all’Oscar Jason Hall (American Sniper) che dirigerà.Il due volte candidato all’Oscar Fred Berger (A Complete Unknown, La La Land) e Brian Kavanaugh Jones (Longlegs, The Bikeriders) stanno producendo per Range,a Hall e Steve Richards (Afterburn) di Endurance. Endurance sta finanziando e le riprese sono programmate per la primavera.Capstone Pictures presenterà il progetto agli acquirenti internazionali all’European Film Market di questa settimana a Berlino, con il CEO dell’azienda Christian Mercuri presso l’ufficio berlinese dell’azienda al Mandala. CAA Media Finance, Range Select e UTA Independent Film Group stanno co-rappresentando le vendite nazionali.