Milano, si solleva un massello di pavè in via Spadari: taxi salta per aria

, 10 febbraio 2025 – Ilarriva all'incrocio tra viaangolo Cantù: sono le 20.30 di lunedì 10 febbraio 2025. L'auto bianca, ripresa da una macchina che la segue a una distanza di poche decine di metri, è diretta in via Armorari, ma all'improvviso succede qualcosa: il passaggio della ruota anteriore destra sulle rotaie del tram fare un pesantedi; la parte posteriore della macchina si, e la botta contro il grosso pezzo di pietra fa sbandare per un istante l'auto. Poi il conducente riprende subito il volante e torna in carreggiata, fermandosi dopo pochi secondi per controllare i danni al veicolo. Vicino ai binari del tram Il video è comparso nelle scorse ore sulle chat interne dei tassisti e ha rilanciato ancora una volta le polemiche sulla pericolosità dei masselli diche si staccano dal manto stradale, generando non pochi pericoli per le auto che ci passano sopra.