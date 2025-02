Lettera43.it - Milano Sanremo 2025: percorso e partenza della gara

La stagione del ciclismo mondiale si sta preparando a entrare nel vivo con il primo dei grandi appuntamenti di questo sport: la Milano-Sanremo. Il 12 febbraio sarà svelato il percorso della manifestazione, presentata da Crédit Agricole e organizzata da RCS Sport. Ciò che già si sa è invece la data: i ciclisti partecipanti saranno ai nastri di partenza il prossimo 22 marzo. Il percorso: la partenza da Pavia. E c'è grande attesa per il percorso. La carovana per il secondo anno consecutivo partirà da Pavia, come annunciato da tempo dei giornali di settore e dai portali cittadini.