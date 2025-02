Rompipallone.it - Milan, nuovo colpo di scena: la decisione che nessuno si aspettava, ora cambia di nuovo tutto

Ultimo aggiornamento 10 Febbraio 2025 11:22 di Giancarlo Spinazzola, presa unachesi: ildiè davvero clamorosoIlsta risalendo la china. O, almeno, sta provando a farlo. I rossoneri hanno steso l’Empoli nell’ultimo turno e proseguono la scalata in classifica. Agganciato il Bologna, in attesa di sfidarlo nel recupero della gara rinviata per alluvione ed intanto Sergio Conceiçao lavora con sempre maggior concentrazione e dedizione alformato offensivo.Un all-in che permette di vedere in campo– o quasi – il potenziale di cui ha a disposizione il tecnico. Rafa Leao, Pulisic e Joao Felix alle spalle di Santiago Gimenez per una trazione anteriore che fa sognare i tifosi rossoneri. D’altronde la bocca di fuoco è davvero imponente per Sergio Conceiçao che vuole una seconda parte di stagione da protagonista assoluto.