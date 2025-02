Sport.quotidiano.net - Milan, Joao Felix: “Kakà idolo, l'Inter mi ha cercato ma volevo essere qui”

o, 10 febbraio 2025 - “si è già presentato con una magia a San Siro, è l'ultimo dei cinque acquisti. Grande talento, esperienza in Spagna, Inghilterra,nazionale. Può ancora crescere, è giovane. Cercavamo un giocatore che sbloccasse le situazioni, quando le squadre sono chiuse. Conceiçao lo conosce bene: può fare gol, assist, l'ha già dimostrato”. Così Zlatan Ibrahimovic nel presentare il portoghese, oggi a Casa. Lo svedese ha poi aggiunto: “Volevamo dare a Conceiçao due squadre in pratica. Ha tante opzioni, basti vedere a Empoli. Se difendono, possono giocare tutti gli attaccanti insieme. Deciderà l'allenatore. Ilha avuto tante leggende che sapevano di non avere il posto sicuro: qui è così. Speriamo chediventi un'altra leggenda rossonera. Ma sotto porta devepiù cattivo: il cucchiaio una volta, come a Natale.