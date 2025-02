Dailymilan.it - Milan, Joao Felix: ho fatto di tutto per venire a Milano, mi rivedo in Kakà. Le parole

Leggi su Dailymilan.it

Ilha presonel mercato invernale, il portoghese ha svelato la scelta dio e ha parlato del suo idoloIlnegli ultimi giorni del calciomercato invernale ha piazzato due colpi da 90 in attacco,in prestito secco dal Chelsea e Santiago Gimenez a titolo definitivo dal Feyenoord. Il talento portoghese che ha trovato il suo primo goal nella partita di Coppa Italia contro la Roma ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali ai canali social del.Il portoghese ha svelato che ha pressato molto per far si che il trasferimento andasse in porto. Il calore dei tifosi rossoneri ha colpito molto il portoghese.Ho pressato tanto per questo trasferimento, voglio darequello che ho per questo club. Il calore dei tifosi è stato incredibile, voglio renderli feliciTra le scelte di accettare il trasferimento in rossonero c’è anche la presenza di Sergio Conceição sulla panchina del, un tecnico che conosce bene.