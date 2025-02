Terzotemponapoli.com - Milan, Ibrahimovic chiede rispetto per la società rossonera

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilha vinto 2-0 ad Empoli, maha avuto parole dure nei confronti dell’arbitro. Nel corso della conferenza stampa di presentazioni in rossonero di Joao Felix, il dirigente del Diavolo, super consulente di RedBird, ha infatti chiesto pubblicamenteper lache rappresenta. Questo alla luce dei contestati episodi da moviola emersi dalla partita di sabato sul campo dell’Empoli, poi vinta alla fine per 0-2.: “La situazione di Tomori poi è la conseguenza del VAR”Così il dirigente rossonero: “Chiedo sempre ai giocatori di essere educati con l’arbitro. A fine primo tempo ho chiestoall’arbitro per i giocatori del. Sono stupito che i miei giocatori non abbiano reagito più forte dopo la situazione di Walker, una situazione fuori controllo: se va male questo giocatore rischia di non giocare per un anno.