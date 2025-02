Lapresse.it - Milan, Ibra tuona contro gli arbitri e bacchetta Joao Felix

Zlatanhimovic chiede agli“rispetto per il” eil neo acquisto, chiedendogli di essere “più cattivo in zona gol”. L’ex bomber e oggi advisor rossonero manda il suo messaggio ai fischietti italiani dopo le polemiche arbitrali di Empoli.“Manderemo una lettera all’Aia”“Ai miei giocatori chiedo sempre di esser educati e rispettosi verso l’arbitro, ma ad Empoli ho chiesto all’arbitro più rispetto per ile per i giocatori. Perché non è la prima volta”, ha detto. “Il fallo su Walker era molto pericoloso, fuori dal calcio che piace a tutti, poteva restare fermo anche un anno. Mentre sull’espulsione di Tomori non è accettabile una cosa del genere, manderemo una lettera all’Aia”, ha aggiunto lo svedese parlando nella conferenza stampa di presentazione di