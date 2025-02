Sport.quotidiano.net - Milan, giostra del gol. Gimenez, l’attaccante che serviva al Diavolo

è un attaccante di qualità, lo seguo fin da quando allenavo il Porto. È forte e dà più soluzioni alla squadra". L’investitura di Conceiçao, il pensiero comune di chi lo ha visto all’opera tra San Siro e il Castellani, la sensazione che sta rapidissimamente diventando (quasi) certezza: è il centravanti cheal. Fin qui, 76 minuti giocati in totale: un assist, un’espulsione provocata, un gol. Il nuovo, nato dalla rivoluzione partorita nel mercato di riparazione, passa molto dal 23enne messicano: "Sono davvero molto grato alla squadra. In Italia le partite sono sempre difficili, ma siamo entrati bene e siamo riusciti a incidere", le sue parole. Gratitudine, discorso non in prima persona singolare, ma plurale: noi. Conceiçao avrà sorriso per i concetti. Molto più per i numeri che si ritrova a disposizione: nei piedi dell’ex Feyenoord (che ritroverà la sua “famiglia“ già mercoledì alle 21 a Rotterdam in Champions), insieme a Joao Felix, Leao e Pulisic, ci sono almeno 56 gol.