Milan Futuro Jovan Kirovski ha deciso | Daniele Bonera sarà esonerato Il sostituto

Ilè pronto a cambiare faccia,ha, al suo posto Alberto Bollini.La sconfitta subita contro la Lucchese per 2 a 0 costerà cara al tecnicoche verrà sollevato dall’incarico di allenatore del. Diciottesimo posto in classifica in piena zona playout, solo quattro vittorie in 26 partite di campionato.Al suo posto, avrebbe individuato in Alberto Bollini che negli ultimi vent’anni si è distinto come uno dei migliori allenatori italiani in assoluto a livello giovanile. Per lui pronto un contratto fino al 2026 con opzione per il 2027. Ora il dtaspetta il via libera della Figc, visto che il tecnico modenese è vincolato alla Federazione, dove attualmente ricopre il ruolo di ct dell’Italia Under 19.