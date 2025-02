Serieanews.com - Milan, Conceiçao studia la rivoluzione: accadrà fin da subito

Leggi su Serieanews.com

, Sergiolain casa rossonera:fin dama c’è un problemalafin da– SerieAnewsDopo una partita complicata e tutt’altro che semplice, ilè riuscito a portare a casa tre punti vitali dalla trasferta di Empoli. Un successo che ridà fiato alla rincorsa al quarto posto e alla qualificazione alla prossima Champions League, l’obiettivo che ogni tifoso rossonero spera di raggiungere.Nonostante il risultato positivo, il match contro i toscani ha sollevato qualche interrogativo, in particolare per la formazione ultra-offensiva che Sergio Conceicao ha messo in campo nel secondo tempo. La domanda è sorta spontanea: uncon Pulisic, Joao Felix, Leao e Gimenez tutti insieme è davvero sostenibile per tutta la stagione?La partita, che sembrava destinata a finire senza troppi acuti, ha preso una piega positiva per i rossoneri proprio grazie agli innesti dei “quattro tenori”: Pulisic, Leao, Gimenez e Joao Felix.