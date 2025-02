Dailymilan.it - Milan, Codice Gerenzani: la dura legge di Theo Hernandez

Ilche vince a Empoli ha secondo ilinl’uomo che può rompere ogni equilibrio.Vittorioso il nuovouscito dal ricco mercato di gennaio. Castellani espugnato ma non senza qualche difficoltà. Mister Conceiçao ha cercato di partire con un certo equilibrio tattico, rinunciando a Leao, Pulisic ed al neo acquisto Gimenez.Ma la squadra rossonera ha inizialmente balbettato con un gioco lento, prevedibile e macchinoso. Pericoli corsi contro un Empoli ben messo in campo.L’ allenatore portoghese, alla fine, ha dovuto cedere all’ idea di sbilanciare la squadra schierando tutte le bocche da fuoco con Joao Felix più indietro. E si è visto un altro, che ha finalmente preso il sopravvento e portato a casa i tre punti, in una partita che poco tempo fa avrebbe solo pareggiato.