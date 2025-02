Oasport.it - Mikaela Shiffrin rinuncia al gigante dei Mondiali di sci alpino: “Non sono pronta”. C’è un’alternativa…

Un fulmine a ciel sereno a Saalbach (Austria), giorno per tirare il fiato nei2025 di sci. A far drizzare le antenne dei media presenti in loco è stata. La fuoriclasse americana, tornata a competere sulle nevi nell’ultimo slalom di Coppa del Mondo a Courchevel, ricordando i suoi due mesi di lontananza dalle gare per l’infortunio causato dalla caduta nela Killington, ha preso una decisione sul programma di gare in questa rassegna iridata.In un primo momento,aveva annunciato la suaalla combinata a squadre, in programma domani. Un format, presente per la prima volta in una rassegna irida, che prevede la disputa di una manche di discesa e una manche di slalom con atlete diverse. Il tempo finale verrà fuori dalla somma dei due parziali, come una normale gara di coppa, in cui l’ordine di partenza dello slalom verrà stabilito con la classica inversione delle trenta.