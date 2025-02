Fanpage.it - Mikaela Shiffrin deve rinunciare al Gigante ai Mondiali di sci, annuncia il motivo: “Ho paura”

Leggi su Fanpage.it

hato di doveralaidi sci con un lungo post. La campionessa americana svela di non essere in grado di gareggiare dopo l'ultimo brutto infortunio: "Ho paura, onestamente non mi aspettavo di vivere così tanti problemi mentali".