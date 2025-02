Ilfattoquotidiano.it - Migranti in Albania: il governo rinuncia al suo piano, al posto dei richiedenti manda gli irregolari dall’Italia. Dubbi su costi ed efficacia

Ini centri perdi Shengjin e Gjader sono vuoti? Per riempirli ilprova una soluzione alternativa, che però sa tanto di sconfessione dell’idea originaria: trasformarli in Cpr, cioè centri per i rimpatri. Niente piùcaricati dai pattugliatori della Marina nelle acque internazionali del Mediterraneo, niente più procedure di frontiera accelerate inda utilizzare come “deterrente” contro le partenze dall’Africa. Tutto si è infranto sull’incompatibilità con la normativa europea del famoso elenco di Paesi d’origine considerati sicuri, sollevata dai tribunali e rinviata alla Corte di giustizia europea che si esprimerà solo a primavera. Tempi che ildiceva di voler rispettare, salvo poi imbarcare altri 49a gennaio, nonostante l’esito scontato, perché a tenere i centri vuoti Meloni non ci sta.