Lapresse.it - Migranti in Albania, il governo Meloni pensa a un nuovo decreto

Ilè a lavoro su unsui centriinin modo tale da evitare uno stallo prolungato delle strutture di Gjader e Shengjin. Un indizio in tal senso è arrivato già domenica con l’intervista a Repubblica del ministro per gli Affari europei Tommaso Foti nella quale aveva ipotizzato un intervento di Palazzo Chigi prima della sentenza della Corte di giustizia europea.Le parole di Foti: “Numerosi stati Ue hanno aderito alla nostra posizione” “Numerosi stati Ue hanno aderito alla nostra posizione. Il che smentisce la narrazione della sinistra che descrive questa politica come dissennata e contro le regole europee. Non è così. Dopodiché valuteremo se intervenire con unprovvedimento prima della sentenza”, ha dichiarato Foti in un passaggio dell’intervista, a proposito della possibilità da parte deldi intervenire con unrelativo al dossierprima della decisione della Corte di giustizia europea.