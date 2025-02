Laprimapagina.it - Migranti, il Governo Meloni accelera sul piano Albania: verso un nuovo decreto

Ilpunta a ripristinare al più presto l’operatività dei centri di Gjader e Shengjin in, indipendentemente dalla decisione della Corte di giustizia europea attesa per il 25 febbraio. Tra le ipotesi allo studio, si valuta anche una modifica dell’accordo con Tirana, che potrebbe avvenire per, con l’obiettivo di superare gli ostacoli giuridici finora emersi.Dopo le recenti pronunce della magistratura italiana che hanno bloccato i trattenimenti nei centri albanesi, l’esecutivo è al lavoro per individuare una soluzione efficace e stabile. Tra le opzioni discusse, vi è la possibilità di trasformare le strutture in Centri per il rimpatrio (Cpr), destinati aiprivi dei requisiti per ottenere protezione internazionale, o in centri di accoglienza sotto la gestione diretta di Tirana.