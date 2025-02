Ilfattoquotidiano.it - Migliaia di api morte? Un errore facile da risolvere legato al trattamento degli acari: lo studio

Undiffuso, ma facilmente risolvibile, neldei parassiti delle api mellifere sta portando allaintere colonie in Inghilterra e Galles. Unodell’Università di Exeter ha rivelato che più di un terzoapicoltori non sfrutta le finestre dicruciali per il controlloVarroa destructor, con conseguenti perdite prevenibili di colonie. I risultati, pubblicati sulla rivista Entomologia Generalis, aprono nuovi orizzonti per la difesa di questi insetti essenziali per l’impollinazione e la sostenibilità alimentare. “La scoperta principale qui è stata che una delle principali cause di mortalità delle api potrebbe, in teoria, essere piuttostoda ridurre”, sottolinea Thomas O’Shea-Wheller, autore principale dell’Università di Exeter. “Parliamo molto delle perdite delle colonie di api mellifere in termini di nuove malattie e minacce emergenti, ma in realtà è qualcosa che abbiamo sempre avuto sotto il naso”, aggiunge.