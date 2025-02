Ilfattoquotidiano.it - Mi occupo di cure palliative da vent’anni e vedo molta confusione sul fine vita

di Silvia Manca, ed è evidente, la volontà politica di entrare seriamente nel merito di argomenti fondamentali per ogni essere umano come la morte e il morire. Mida ormaidie sento attorno a me un crescendo diche temo possa divenire autentico caos quando finalmente si cominceranno ad affrontare temi delicatissimi come il Suicidio Medicalmente Assistito o l’Eutanasia.Sento parlare governanti che hanno una ben strana concezione della. sono disposti alle più feroci battaglie per “salvare” vite che ancora non esistono ma poi hanno ben poca considerazione delle vite già esistenti, siano esse quelle dei poveri, dei migranti, dei carcerati, degli ultimi o delle persone malate. Mi auguro con tutto cuore che non stia a questi legislatori sciatti, semplicisti e retrivi occuparsi dima al contempo è un’urgenza occuparsene perché le persone meritano di disporre di adeguate misure per scegliere dell’unica cosa che davvero posseggono, ossia la lorodeclinata soprattutto nel suo Senso.