Meteo, piogge al Nord, tempo asciutto al Sud. Poi torna il freddo

Una perturbazione sulla Francia che invia qualche piovasco soprattutto almentrepiù stabile ilal Sud con temperature miti. Questo il quadro del, per le prossime ore, confermato anche dall’esperto Lorenzo Tedici secondo cui martedì sarà comunque un giorno in cui tenere gli ombrelli aperti specie sulle regioni settentrionali, conun po’ più intense tra Liguria di Levante e alta Toscana. Mercoledì andrà meglio, visto che sono attese temperature autunnali ma comunque ben sopra la media del periodo, mentre altri piovaschi sono attesi giovedì sulla fascia centrale del Paese. Fase più asciutta, dopo il maldei giorni scorsi, al Sud e sulle Isole. A San Valentino arriverà invece la neve a bassa quota tra l’Emilia-Romagna e la Toscana con il ritorno, più in generale, del