Genovatoday.it - Meteo Liguria: settimana con pioggia e nuvole, poi nuova ondata di freddo

Leggi su Genovatoday.it

Temperature sull'"ottovolante" questa: nei primi giorni, come già scritto, vedremoma senza unsignificativo, per poi andare verso un breve miglioramento. Ma attenzione verso il weekend perché i modelli per ora lasciano intendere che arriveràmente un deciso.