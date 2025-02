Terzotemponapoli.com - Meret: “Pensiamo partita dopo partita”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Alex, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZNil pareggio contro l’Udinese. Di seguito quanto dichiarato dal calciatore friulano.: “Non dobbiamo dimenticare il percorso che stiamo facendo”Così il portiere azzurro: “come abbiamo sempre fatto. Era una gara importante e purtroppo non abbiamo conquistato i tre punti, ma non dobbiamo dimenticare il percorso che stiamo facendo. Dobbiamo continuare su questa strada e trovare la vittoria già contro la Lazio che sarà unadura. Gol dell’Udinese? C’è stata una incomprensione, ha preferito calciare quella palla. Peccato perchè abbiamo regalato un pallone che ha portato un gol del pareggio, può capitare ma dobbiamo stare attenti a che non ricapiti più, la testa deve essere sempre alta ealla prossima.