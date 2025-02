Ilnapolista.it - Meret: «A fine gara Conte ci ha ricordato ciò che abbiamo fatto fin qui»

Leggi su Ilnapolista.it

Il portiere del Napoli, Alex, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro l’UdineseLe parole diEra meglio vincere in vista dello scontro diretto contro l’Inter?«Non pensiamo all’Inter, pensiamo partita dopo partita come sempre. Oggi era importante, nonpreso i tre punti ma il percorso è buono e dobbiamo cercare la vittoria contro la Lazio».Non vi siete capiti con Juan Jesus in occasione del gol?«C’è stata un’incomprensione. Io l’ho chiamata e forse non si è sentito sicuro a lasciarla. Si poteva evitare. Una disattenzione che può capitare anche se dispiace perchéregalato il pallone agli avversari. Dobbiamo tenere la testa alta e pensare alla prossima».Cosa vi ha detto il mister apartita?«Il mister ci haciò che