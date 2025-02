Juventusnews24.com - Mercato Juventus, la rivelazione: «Si sta pensando a quello scambio in estate». L’indiscrezione e tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, «si stain». Lain vista del prossimo giugnoSu TMW Radio, Paolo Paganini ha parlato di calcioJuve. Ecco l’idea dei bianconeri per trattenere Kolo Muani, attualmente in prestito dal PSG.PAGANINI – «Di sicuro lastaall’eventualità di imbastire un’operazione con il Paris Saint-Germain che veda protagonisti Kolo Muani e Vlahovic. Il francese si trova bene a Torino ed è venuto via da Parigi perché i rapporti con Luis Enrique non erano ottimali».Leggi sunews24.com